Azerbaycan ve Çin İlişkileri Güçleniyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Şi, Zirve kapsamında Çin'in Tiencin kentinde görüştü.

Görüşmede Şi, Azerbaycan ile Çin arasında 30 yılı aşkın süredir başarılı işbirliği ilişkilerinin kurulduğunu, bugün ise bağların kapsamlı stratejik ortaklık düzeyinde geliştiğini söyledi.

Aliyev'in Çin'e daha önce düzenlediği resmi ziyareti memnuniyetle hatırlatan Şi, bu çerçevede yapılan görüşmelerin önemine değindi.

Şi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını, enerji, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarında işbirliğinin genişlediğini vurguladı.

"Bir Kuşak, Bir Yol" girişimi kapsamında Azerbaycan-Çin ortaklığının güçlendiğini belirten Şi, Çin mallarının taşınmasında Azerbaycan topraklarının önemine işaret etti ve bu bağlamda Trans-Hazar güzergahının rolünü hatırlattı.

Şi, ülkesinin Azerbaycan'ın ŞİÖ ile ilişkilerini genişletmesini desteklediğini ifade etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için doğrudan diyaloğun önemini vurgulayan Şi, Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu ve Azerbaycan'ın bağımsız kalkınma modelini desteklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Çin'e resmi ziyaretini hatırlatarak, bu çerçevede yapılan görüşmelerin iki ülke arasındaki işbirliğini ileriye taşıdığını, imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık belgesinin önemli olduğunu vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın dış politikasında Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Tayvan, Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi konularında Çin'in tutumunu desteklediklerini kaydeden Aliyev, Azerbaycan'ın Tayvan'daki seçimleri kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki ticaretin kayda değer ölçüde arttığını söyleyen Aliyev, "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin önemli bir parçası olan ve Azerbaycan'dan geçen Orta Koridor üzerinden yapılan taşımaların, özellikle Çin yüklerinin artmasının, bu güzergahın etkinliğini ve cazibesini ortaya koyduğunu belirtti.

Aliyev ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme ve barış gündemine dair müzakerelerin ikili düzeyde yürütüldüğünü, iki ülke arasında artık barışın tesis edildiğini dile getirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Çin'in uluslararası örgütler çerçevesinde birbirini sürekli desteklediği memnuniyetle kaydedildi. İki ülke arasında vizelerin kaldırılmasının ardından turizm alanındaki ilişkilerin geliştiği ifade edildi.

Taraflar, Azerbaycan-Çin işbirliğinin geleceğine dair geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.