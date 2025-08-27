Azerbaycan Savunma Bakanı, AA Muhabirlerini Ödüllendirdi

Azerbaycan Savunma Bakanı, AA Muhabirlerini Ödüllendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı muhabirleri Ruslan Rehimov ve Resul Rehimov'u 'Askeri İş Birliği' rozeti ile ödüllendirdi. Bu ödüller, Karabağ Savaşı'ndaki haberleri ve dezenformasyonla mücadeledeki katkıları nedeniyle verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan muhabirleri Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'u "Askeri İş Birliği" rozeti ile taltif etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla bazı gazetecileri ödüllendirdi.

2. Karabağ Savaşı'nda yaptıkları haberler, dezenformasyonla mücadele ve Azerbaycan ordusunun faaliyetlerinin duyurulmasındaki katkıları nedeniyle AA muhabirleri Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov da ödül verilenlerin arasında yer aldı.

Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'a ödüllerini Azerbaycan Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Müşfig Memmedov takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel
Uzi ve Ebo Birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, restler peş peşe geldi

Birbirine girdiler! Küfürler havada uçuştu, restler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon! 23 iş yeri basıldı, 40 kişi gözaltında

Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.