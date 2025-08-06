Azerbaycan Ordusuna Mayın İhalesi: 4 Asker Yaralandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından yerleştirilen mayına çarpan askeri aracın sonucu 4 askerin yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerin durumu ciddiyet arz etmiyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde görev esnasında Azerbaycan ordusuna ait aracın, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından döşenmiş mayına çarpması sonucu 4 askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos saat 19.05 sularında Kelbecer bölgesinde askeri yük aracının ikmal görevi sırasında Ermenistan tarafından yerleştirilen bir mayının infilak etmesi sonucu 4 Azerbaycan askeri yaralandı.
Yakındaki sağlık kuruluşuna sevk edilen yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel