Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerini durdurdu

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosunun (AP) "Azerbaycan karşıtı faaliyetleri" gerekçesiyle bu kurumla tüm ilişkilerinin durdurulmasına karar verdi.

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosunun (AP) "Azerbaycan karşıtı faaliyetleri" gerekçesiyle bu kurumla tüm ilişkilerinin durdurulmasına karar verdi.

Milli Meclis tarafından kabul edilen kararda, AP'nin Azerbaycan'a karşı açık ve yapıcı diyalogdan yana olmadığı ve "yıkıcı tutum" sergilediği belirtildi.

AP'nin faaliyetlerinde uluslararası hukuk normları ile adalet anlayışını göz ardı ettiği kaydedilen metinde, söz konusu kurumun, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından 30 yıl işgal altında tutulmasına, yerleşim yerlerinin ve kültürel mirasın tahrip edilmesine, etnik temizlik ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine karşı "duyarsız kaldığı" vurgulandı.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB)-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi ile Euronest Parlamenter Asamblesinin, Azerbaycan'a karşı baskı ve müdahale aracı haline getirildiği ifade edildi.

Milli Meclisin kararında, AP'nin lobi gruplarının etkisinde kaldığı, Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı bir yapıya dönüştüğü belirtildi.

Kararda, AP'nin yaklaşımının yalnızca Azerbaycan-AB ilişkilerine değil, Güney Kafkasya'da kalıcı barış çabalarına da zarar verdiği ve bölgede gerilimi artırma riski taşıdığına işaret edildi.

Bu çerçevede Milli Meclis, Avrupa Parlamentosu ile tüm alanlardaki işbirliğinin durdurulmasına, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesindeki faaliyetlerin sonlandırılmasına ve Euronest Parlamenter Asamblesindeki üyeliğin sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılmasına karar verdi.

AP'de dün kabul edilen kararda Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti.

Kararda ayrıca Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı yer almıştı.

Bu durum üzerine AB'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve AB'ye nota verilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı