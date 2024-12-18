Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, TBMM'de Kurtulmuş ile ortak basın toplantısında konuştu

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde ve küresel düzeyde büyük başarılar elde ettiğini, dünyanın barış ve istikrarına katkı sağlayan güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Gafarova, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gafarova, Türkiye'yi tekrar ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ülkesinde, Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini iki ülke arasındaki geleneğe uygun olarak Türkiye'ye yaptığını belirten Gafarova, bunun, Türkiye'ye üçüncü resmi ziyareti olduğunu söyledi.

Gafarova, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde büyük başarılar elde ettiğini, dünyanın barış ve istikrarına katkı sağlayan güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine dikkati çeken Gafarova, iki ülkenin sevinçte de kederde de tek yürek olduğunu aktardı.

Gafarova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Erdoğan'ın liderliğinde iki ülke ilişkilerinin "müttefiklik" seviyesine çıktığını vurguladı.

Kurtulmuş ile parlamentolar arasındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini aktaran Gafarova, ilişkilerin müttefiklik seviyesinde ilerlediğini söyledi.

Gafarova, TBMM'den bazı milletvekillerinin yakın tarihte Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarını ziyaret ettiğini hatırlatarak heyetlerin birçok konuda birbirini desteklediğini ve Türk dünyasının arasındaki etkileşimi artırmak için çalıştıklarını kaydetti.