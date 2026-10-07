Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi, Hanning hakkındaki iddiaları dezenformasyon saydı

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Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi, Almanya Federal İstihbarat Servisinin (BND) eski Başkanı August Hanning hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili bazı yabancı medya kuruluşlarında Azerbaycan'ın adının geçirilmesinin dezenformasyon niteliği taşıdığını bildirdi.

Konseyden yapılan açıklamada, Hanning hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bazı yabancı medya kuruluşlarında Azerbaycan'ın adının geçirilerek yayılan bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğu ve son dönemde Azerbaycan'a karşı yoğun şekilde yürütülen karalama kampanyasının bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, ilk olarak Almanya'nın "Der Spiegel" dergisinde yayımlanan, daha sonra Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph ve diğer uluslararası medya kuruluşlarında yer alan ve Azerbaycan'ı söz konusu soruşturmayla ilişkilendiren iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Azerbaycan'ı soruşturmayla ilişkilendiren asılsız iddiaların geniş kitlelere gerçekmiş gibi sunulmasının ciddi endişe doğurduğu belirtilen açıklamada, resmi bir kaynağa dayanmadan bu tür haberlerin dolaşıma sokulmasının kabul edilemez bir bilgi manipülasyonu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu dezenformasyon kampanyasının amacının son dönemde daha da gelişen Azerbaycan-Almanya ilişkilerine zarar vermek olduğu ileri sürüldü.

Konsey, Azerbaycan'ın uluslararası bilgi ortamında haksız şekilde olumsuz bağlamda sunulmasına yönelik dezenformasyon kampanyalarını "şiddetle kınadığını" belirterek, uluslararası medya kuruluşlarını profesyonel gazeteciliğin doğruluk, tarafsızlık, güvenilir kaynaklara atıf ve bilgilerin doğrulanması gibi temel ilkelerine titizlikle uymaya çağırdı.

Bazı uluslararası medya kuruluşlarında, eski BND Başkanı Hanning'in Azerbaycanlı bir istihbarat görevlisiyle temas halinde olduğu ve Azerbaycan istihbaratı için analiz hazırladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA