Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı'ndan DMM'ye ziyaret

AZERBAYCAN Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayilov ve heyeti, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni (DMM) ziyaret etti.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dezenformasyona karşı bölgesel dayanışmamızı artırıyor, medya alanındaki tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizde ağırladığımız Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayilov ve heyeti ile DMM'nin çalışma modellerini, bilgi kirliliğiyle mücadelede teknik iş birliğini ve bilgi güvenliğine yönelik stratejik iletişim projelerini değerlendirdik" ifadelerine yer verildi.

