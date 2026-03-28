Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı, dezenformasyonla mücadelenin önemine değindi Açıklaması

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/RUSLAN RAHİMOV - Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmad İsmayilov, dezenformasyonla mücadele konusunda işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile imzaladıkları mutabakat zaptıyla daha etkin ve verimli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'ya katılan İsmayilov, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İsmayilov, STRATCOM'un konularının gündeme uygun olduğunu, burada konuşulanların hem medya camiası hem de sivil toplum için önemli olduğunu söyledi.

Dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele konusuna değinen İsmayilov, "Sadece geleneksel medyanın değil, devlet, sosyal medya, dijital platformlar ve sivil toplumun işbirliği yapacağı ciddi işbirliği mekanizmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu mekanizmaların yardımıyla dezenformasyon ve yalan haberleri önleyebiliriz." dedi.

İsmayilov, her devletin medya okuryazarlığını geliştirmek için projeler üretmesi ve dezenformasyonla mücadelede devletlerin de işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı ile imzaladıkları mutabakat zaptına da değinen İsmayilov, "Bu memorandumdan sonra dezenformasyona karşı daha etkin ve verimli çalışmalar yapacağız. İletişim Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile sıkı işbirliği içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında dün mutabakat zaptı imzalanmıştı.