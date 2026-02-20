Haberler

Antalya Oyuncak Müzesi'ne Azerbaycan'dan 26 parçalık bağış

Güncelleme:
Antalya Oyuncak Müzesi, Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından bağışlanan 26 parçalık özel oyuncak koleksiyonu ile Azerbaycan köşesine ev sahipliği yapacak. 'Gelenekten Geleceğe: Azerbaycan Oyuncakları' sergisi açıldı.

Antalya Oyuncak Müzesi'ne, Azerbaycan Kültür Merkezi tarafından 26 parçalık özel bir oyuncak koleksiyonu bağışlandığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Kültür Merkezi, Türk müzeleriyle işbirliği yaptı.

???????Bu kapsamda Azerbaycan'la ilgili eserler kalıcı olarak sergilenmek üzere belediyeye bağlı Antalya Oyuncak Müzesi'ne bağışlandı ve bu eserlerle müzede Azerbaycan köşesi oluşturuldu.

Bağışlanan oyuncaklar arasında Azerbaycan halk masallarının kahramanlarının, ünlü çizgi film kahramanlarının maket oyuncakları yer alıyor.

Bağışlanan oyuncaklarla "Gelenekten Geleceğe: Azerbaycan Oyuncakları" sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail Oskay, "Türk dünyasının gözbebeği Kafkasların incisi Azerbaycan ile iki devlet bir milletiz. Oyuncak müzesinde yer alan bu oyuncaklar aslında bizi birbirimize yakınlaştıracak projeler." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov da kardeş ülke Türkiye'de Azerbaycan'ın kültür mirası oyuncaklarının sergilenmesinin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Abbasov, Türkiye ve Azerbaycan'nın dost ve kardeş olan iki ülke olduğuna işaret ederek, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.' demiştir. Müzeyi gezen Antalyalı çocuklar da Azerbaycan hakkında bilgi sahibi olacak, ülkemizi yakından tanımak isteyecek ve kültür köprüsü olacaktır. Oyuncak sadece bir eğlence aracı değil, bir milletin de hafıza taşıyıcıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
