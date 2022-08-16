Azerbaycan'ın Laçın bölgesinde Ermeni güçlerce döşenen mayın tarlası bulundu Güncel Haberler Azerbaycan'ın Laçın ilinin doğu kesimindeki Sarıbaba yüksekliğinin kuzeybatı istikametinde yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce döşenen mayın tarlası bulundu. Azerbaycan'ın Laçın ilinin doğu kesimindeki Sarıbaba yüksekliğinin kuzeybatı istikametinde yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce döşenen mayın tarlası bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, istihkam birliklerince 15 Ağustos'ta bölgede yapılan keşif faaliyetleri sonucu toplam 991 adet PMN-E tipi anti personel mayınının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, mayınların istihkam birliklerince çıkarılarak imha edildiği belirtildi. Mayınların tümünün 2. Karabağ Savaşı sonrasında, 2021'de Ermenistan'da üretildiğine dikkat çekildi. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği provokasyon sonucu bir askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu "Kısas" ismi verilen operasyon düzenlemişti. Operasyonda Küçük Kafkas sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarıbaba ve diğer bir dizi hakim tepeler kontrol altına alınmıştı. Güncel AA / Ruslan Rehimov Azerbaycan Sarıbaba Güncel Haberler

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