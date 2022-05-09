Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 99. yılı konseri

Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 99. yılı dolayısıyla Turan Orkestrası ve vokal sanatçısı Elgün Guliyev konser verdi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliğinde Aliyev'in doğumunun 99. yılı dolayısıyla CSO Mavi Salon'da konser düzenlendi.

Konser öncesi konuşan Azerbaycan-Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Aliyev'in Türkiye'yi muhabbetle sevdiğini ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çalıştığını anımsattı.

Aliyev'in, "Türk birliği" fikrini savunduğunu ve Türk devletlerinin birleşmesini istediğini aktaran Amiraslanov, iki ülke ilişkilerinin bugün en üst düzeyde olduğunu söyledi.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Aliyev'in Türkiye ve Azerbaycan dostluğuna önem verdiğini ve bunun bugünkü somut göstergesinin Karabağ Zaferi olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov da Aliyev'in Azerbaycan'ın en zor döneminde halkın yanında olduğunu ve milli bir siyasetle mücadele ettiğini belirtti.

Azerbaycan halkının Aliyev'i her yıl andığını hatırlatan Memmedov, Aliyev'in sevdiği müziklere de yer verilen konser düzenlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade'nin şefliğinde Turan Orkestrası ve vokal sanatçısı Elgün Guliyev konser verdi.