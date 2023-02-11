Azerbaycan ekipleri, 120'nci saatte enkazdan kurtardı (2)
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128'İNCİ SAATTE 2 ÇOCUĞU KURTARDILARKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
128'İNCİ SAATTE 2 ÇOCUĞU KURTARDILAR
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Depremin merkez üssünde, Hayrullah Mahallesi'ndeki Pırlanta Apartmanı'nın enkazında görev alan, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, 128'inci saatte 2 çocuğa ulaştı. Enkazdan sağ çıkarılan çocukların, ilk müdahale sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel