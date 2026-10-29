Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kardeş Türk halkının ve devletinin Cumhuriyet Bayramı tebrik edildi.
Paylaşımda, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerin saygıyla anıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA