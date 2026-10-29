Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kardeş Türk halkının ve devletinin Cumhuriyet Bayramı tebrik edildi.

Paylaşımda, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerin saygıyla anıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor

Gençler bu eve uğramadan askere gitmiyor! Hikayesi duygulandırdı
Şöminede benzinle ateş yakmak istedi! Evi kül oldu, kendisi hastanelik

Bir anlık hatayla evi küle döndü! Yaptığı şeye bin pişman oldu
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek

Vatandaş rahat bir nefes alacak! Milyarlarca liralık borca af geliyor
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam