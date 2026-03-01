Haberler

Azerbaycan: Ortadoğu'da Askeri Gerilimin Tırmanması Bölgesel ve Küresel Güvenliği Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki askeri gerilimden endişe duyduğunu belirterek, tüm tarafları itidalli olmaya ve müzakere sürecine dönmeye çağırdı. Bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit oluşturan bu durumun etkileri vurgulandı.

BAKÜ, 1 Mart (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da süren askeri gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, bu durumun hem bölgesel hem de küresel güvenlik ile istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Bakanlık, cumartesi günü yaptığı açıklamada tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunarak, gerilimi daha da artırabilecek her türlü adımdan kaçınılması ve müzakere sürecine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, "Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun evrensel olarak tanınan norm ve ilkeleri uyarınca, tüm devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı duyulmasının önemini vurgulamaktayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua
