Azerbaycan İran'a Üçüncü İnsani Yardım Konvoyunu Gönderdi

Azerbaycan, İran'daki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla üçüncü insani yardım sevkiyatını gerçekleştirdi. 200 ton ağırlığındaki sevkiyat gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşuyor.

BAKÜ, 5 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan hükümeti, üçüncü insani yardım sevkiyatını İran'a gönderdi.

Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın cumartesi günü bildirdiğine göre, İran'daki acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmayı amaçlayan bu adım, 8 Mart'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirildi.

Toplam 200 ton ağırlığındaki sevkiyat, gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşuyor.

İran'ın zorlu bir dönemden geçtiğini belirten İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mücteba Demirci, konvoyun Azerbaycan hükümeti ve halkının dayanışma ve desteğini yansıttığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
