Azerbaycan, İran'a yeniden insani yardım gönderdi

Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla İran'a 82 ton gıda ve ilaç yardımı gönderdi. Yardım konvoyu, 76 ton gıda, 4 ton ilaç ve 2 ton tıbbi malzeme içeriyor.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, İran'a insani yardım gönderildi.

İnsani yardımın toplam hacmi 82 ton oldu. Yardım kapsamında 76 ton gıda ve erzak, 4 ton ilaç ile 2 ton tıbbi malzeme yer aldı.

İnsani yardım malzemeleri 5 TIR ile sevk edildi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla yardım konvoyuna bayramlık hediyelerle çeşitli Nevruz ürünleri de eklendi.

Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
