Azerbaycan'da Ramazan bayramı kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Başkent Bakü'de başta İlahiyyat, Haydar, Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinde itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.

Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.

Namazı kıldıran Şeki-Oğuz Bölge Müftüsü Kamran Memmedov, ramazan ayı ve oruç tutmanın faziletlerine ilişkin vaaz verdi.

Aliyev vatandaşları kutladı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Aliyev mesajında, İslamiyet'in tarihsel olarak Azerbaycan toplumunda birlik, dayanışma ile örnek hoşgörü ortamının oluşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Her zaman milli ve manevi değerlere derinden bağlı olan Azerbaycan halkının dini geleneklerini koruduğunu belirten Aliyev, "Hak davamızda kazandığımız şanlı zaferle özgürlüğüne kavuşan ata yurdumuzda hayatın yeniden canlandığını, tarihi ve kültürel mirasımızın, ibadethanelerimizin restore edildiğini, camilerimizden ezanların yükseldiğini memnuniyetle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da bayram gelenekleri

Ramazan Bayramı'nda, Azerbaycan'da da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi akraba ve yakınlara bayram ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Mezarlıkların ziyaret edilmesi ve kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okunması da gelenekler arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen bir gelenek de yaşatılıyor. İnsanlar, iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden akrabalarının evlerini ziyaret ediyor. Son bir yılda yakınlarını kaybedenlerin evlerinde taziye sofraları kuruluyor.