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Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün Karabağ'ın Sukavuşan kasabasında Nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar, bugün de Bakü yakınlarındaki Gobustan Milli Parkı'nda devam etti.

Kutlamalar kapsamında, eski çağlara ait binlerce petroglif barındıran Gobustan Milli Parkı'nda pilav festivali yapıldı. Festivalde katılımcılara Azerbaycan'ın farklı yörelerine has pilav türleri ikram edildi.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in atışmaları ilgiyle izlendi. Cambazların heyecan verici gösterileri kutlamalara renk kattı.

Nevruz dolayısıyla 28 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen ülkede kutlamalar tatil boyunca devam edecek.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Nevruz Bayramı, cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türk, Güncel, Haberler

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