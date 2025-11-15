Haberler

Azerbaycan'da İran'dan Avrupa'ya Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
Azerbaycan'da, İran'dan Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 456,8 kilogram eroin ele geçirildi. Astara Demiryolu Gümrük Noktası'nda yapılan operasyonda, yük treninin röntgen taraması sonucunda dikkat çeken görüntüler üzerine narkotik köpeği ile detaylı bir arama yapıldı ve çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Azerbaycan'da, İran'dan Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 456,8 kilogram eroin ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, İran- Azerbaycan sınırında, Astara Demiryolu Gümrük Noktası'nda Azerbaycan'dan transit geçen bir trende uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, İran'dan Estonya'ya giden trenin vagonlarının röntgen cihazıyla tarandığı, seramik yapıştırıcısı taşıyan vagonda şüpheli görüntüler tespit edilmesi üzerine yükün narkotik tespit köpeği ile ayrıntılı kontrolden geçirildiği belirtildi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 3 bin 250 çuvaldan 44'ünde, ambalajlarıyla birlikte toplam 456,8 kilogram eroin bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
