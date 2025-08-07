Uluslararası Genç Derneği (UGED) tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ve Azerbaycan'daki Gençliğe Yardım Fonu işbirliğiyle 10-20 Eylül'de Azerbaycan'da gençlik programı düzenlenecek.

UGED'den yapılan açıklamaya göre, "Kafkas İslam Ordusu'nun İzinde, Nuri Paşa'nın Yadında" temasıyla yürütülecek programla, 1918'de Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun 107. zafer yılının anılması amaçlanıyor.

Türkiye'den seçilecek 20 üniversite öğrencisinin katılacağı programda, Bakü ve Gence şehirlerinin yanı sıra işgalden kurtarılan bölgelerde tarihi yürüyüşler, kültürel ziyaretler ve eğitim oturumları gibi birçok etkinlik yer alacak.

Gençler, Azerbaycanlı akranlarıyla düzenlenecek buluşmalar aracılığıyla Türk- Azerbaycan kardeşliğini sahada tecrübe edecek.

"Bir ülkeye değil, bir tarihe, kültüre ve kardeşliğe yolculuk ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UGED Başkanı Yahya Uyar, bugüne kadar bini aşkın genci Burkina Faso, Etiyopya, Gana, Bosna Hersek ve Azerbaycan gibi gönül coğrafyası ülkelerine gönderdiklerini belirterek, "Onlar değişim öğrencileri değil, bizim gönül elçilerimiz. Biz bir ülkeye değil, bir tarihe, bir kültüre ve bir kardeşliğe yolculuk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Enes Sancakdaroğlu ise programın sadece bir proje değil, tarihle ve kardeşlikle kurulan "canlı bir bağ" olduğunu belirterek, "Her bir kardeşimizin Azerbaycan topraklarında adım adım geçmişe yürürken kendi gönül yolculuğunu da yaşayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Azerbaycanlı gençler arasında ortak tarih bilincini pekiştirmenin ve kültürel yakınlaşmanın hedeflendiği projeye başvurular 15 Ağustos'a kadar "www.gencdernegi.org" üzerinden yapılabilecek.