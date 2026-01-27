Haberler

Azerbaycan'da yabancı bir ülkenin büyükelçiliğine terör saldırısı hazırlığı engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da, bir büyükelçiliğe yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen 3 vatandaşı tutuklandı. Şüphelilerin DEAŞ bağlantılı oldukları ve çeşitli silahlar temin ettikleri tespit edildi.

Azerbaycan'da, yabancı bir ülkenin Bakü'de bulunan büyükelçiliğine yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu belirlenen 3 Azerbaycan vatandaşı tutuklandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, 3 Azerbaycan vatandaşının dini düşmanlık saikiyle Bakü'deki bir büyükelçiliğe terör saldırısı düzenlemeye hazırlandıklarına dair ciddi bulgular elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin terör örgütü "DEAŞ/H" üyeleriyle bağlantı kurdukları, önceden anlaşarak grup halinde hareket ettikleri ve saldırıda silah olarak kullanılmak üzere çeşitli nesneler temin ettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Bu kişilerin, büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye yaklaştıkları sırada Devlet Güvenlik Servisi ekiplerince yakalandıkları kaydedilen açıklamada, önceden anlaşarak grup halinde, dini düşmanlık temelinde ve silah olarak kullanılabilecek nesnelerle terör saldırısına hazırlık yapmak suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan zanlıların tutuklandıkları ifade edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor