Bakü'de Çanakkale Deniz Zaferi etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Destandır Çanakkale" programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin Bakü'ye bağlı Abşeron Valiliği ile ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Büyükelçi Cahit Bağcı, Abşerov Valisi Abdin Ferzeliyev, Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Katılımcıların Abşeron Türk Şehitliği'ni ziyareti sonrası Abşeron Medeniyyet Merkezi'ndeki etkinlikte saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin dünyanın en güçlü orduları karşısında kısıtlı imkanlarla kazanılmış ve tarihe altın harflerle yazılmış destansı bir zafer olduğunu söyledi.

Bağcı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı, devleti ve bayrağı uğruna sonuna kadar mücadele edeceğinin ve başaracağının en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

"Şuşa Beyannamesi, artık Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin anayasasıdır"

Azerbaycanlıların Çanakkale'de, Türk askerinin de Azerbaycan'da çarpıştığını ve şehit olduğunu hatırlatan Bağcı, şunları dile getirdi:

"Birlikte verdiğimiz mücadeleler, Haydar Aliyev'in 'tek millet, iki devlet' anlayışı ve şiarının temelini oluşturuyor. Kader birliğimiz aynı zamanda 2021'de müstesna ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine çıkartan Şuşa Beyannamesi'ne de esas teşkil etmiştir. Şuşa Beyannamesi, artık Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin anayasasıdır. Tarihten miras aldığımız Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz, örnek dayanışmamız, güçlü müttefikliğimiz ve en müstesna ilişkilerimizi geliştirmek için yolumuza Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde hiçbir engel tanımadan devam edeceğiz."

"Abşeron Türk Şehitliği, bölgenin en yüksek noktasında"

Abşerov Valisi Ferzeliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi köklere dayanan birliğinin ebediyen süreceğini söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihinde en önemli zaferlerden olduğunu vurgulayan Ferzeliyev, 1918'de Osmanlı Ordusu bünyesindeki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ı Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtardığını hatırlattı.

Ferzeliyev, "Abşeron Türk Şehitliği, bölgenin en yüksek noktasında. Bu da bizim Türk halkına olan sevgi ve muhabbetimizin göstergesidir." şeklinde konuştu.

Etkinlikte Abşeron'daki okulların ve Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Deniz Zaferi ve 2. Karabağ Savaşı'na ilişkin resimleri de sergilendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'yle ilgili sinevizyon gösterisinin yapıldığı etkinlikte "Bir Destandır Çanakkale" adlı tiyatro oyunu da sahnelendi.