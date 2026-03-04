Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda sivilin ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, İran'ın Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu tarafından karşılanan Aliyev, Büyükelçilik'te açılan taziye defterine yazdı.

Aliyev, İran'a yaptığı ziyaretlerde Hamaney ile görüşmelerini her zaman en hoş izlenimlerle hatırlayacağını söyledi.

Büyükelçi Demirçilu, Büyükelçiliğe gelerek taziyede bulunduğu için Aliyev'e teşekkür etti.