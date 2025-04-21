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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 22-24 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ziyaret 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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