Azerbaycan Basın Konseyi'nden Yahya Barzaq'a Taziye Mesajı

Azerbaycan Basın Konseyi, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden serbest gazeteci Yahya Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Gazze'de yaşananları TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahya Barzaq'ın ölümü "büyük bir trajedi" olarak nitelendirildi ve olayın, gazeteciliğin tehlikeli bir meslek olduğunun bir kez daha kanıtı olduğu vurgulandı.

Savaş ve çatışma bölgelerinde çalışan gazetecilerin karşı karşıya kaldığı faciaların, aynı zamanda ifade özgürlüğüne ve bilgi alma hakkına aykırı bir durum oluşturduğu belirtilen mesajda, "Maalesef uluslararası toplum bu tür ihlaller karşısında aciz kalmaktadır. Barzaq da bu acizliğin kurbanıdır." ifadeleri yer aldı.

Bağımsızlık döneminde 2 savaş görmüş Azerbaycan'ın da benzer kayıplar verdiği hatırlatılan mesajda, "Barzaq'ın Gazze'de hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın savaşlardan, çatışmalardan ve onların yol açtığı gazeteci ölümlerinden uzak bir yer haline gelmesini temenni ediyor. Konsey, TRT nezdinde tüm kardeş Türk medyasına başsağlığı dileklerini iletirken, merhumun yakınlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıda gazeteci Yahya Barzaq hayatını kaybetmişti.