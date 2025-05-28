Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü Laçın'da konserle kutlandı

Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü Laçın'da konserle kutlandı
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- Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü Laçın'da konserle kutlandı Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık Günü, Laçın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in de katıldığı konserle kutlandı.

- Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü Laçın'da konserle kutlandı

LAÇIN - Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık Günü, Laçın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in de katıldığı konserle kutlandı.

Azerbaycan, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü Laçın şehrinde düzenlenen konserle kutladı. Azerbaycanlı sanatçılar tarafından üç ülkenin şarkılarının seslendirildiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif başta olmak üzere Laçın sakinleri de katıldı. Konserde Kamile Nebiyeva, Ehtiram Hüseyinov, Ayten Memmedova, Lale Memmedova, Briliyant Dadaşova ve Azerin gibi önemli sanatçıların seslendirdiği "Laçın", "Samanyolu", "Laçın'ım benim", "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Cennetim Karabağ", "Duyanlara duymayanlara", "Bu kale taşlı kale", "Çanakkale türküsü", "Çırpınırdı Karadeniz", "Jeeway, jeeeway Pakistan", "Sohni Dharti" ve "Karabağ şikestesi" şarkıları izleyicilerin beğenisini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Güncel
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