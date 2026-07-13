Haberler

Balıkesir -Karakoç Deresi Sulak Alanı'na inşaat atığı dökülmesine inceleme başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Karakoç Deresi Sulak Alanı'na inşaat ve evsel atıkların döküldüğü tespit edildi. DKMP ve zabıta ekipleri inceleme başlattı, sorumlulara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Karakoç Deresi Sulak Alanı'na inşaat ve evsel atıkların döküldüğü belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ayvalık Şubesi ve zabıta ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve göçmen kuşların uğrak noktası olan Karakoç Deresi Sulak Alanı, bölgedeki kontrolsüz yapılaşmanın getirdiği inşaat atıkları ve çevre kirliliği ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Yaşanan çevre tahribatına karşı yetkililer harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ayvalık Şubesi yetkilisi Fahri Bakır, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetimlere daha sonra Ayvalık Belediyesi Zabıta ekipleri de dahil oldu. Bölgede yürütülen incelemeler sonucunda, hem inşaat atıklarının hem de evsel atıkların doğrudan sulak alanın içine döküldüğü tespit edildi.

'CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK'

DKMP Ayvalık Şubesi yetkilisi Fahri Bakır, konuyla ilgili yürütülen idari sürecin devam ettiğini belirtip, çevre sağlığını hiçe sayan ve koruma altındaki sulak alana atık döken sorumlular hakkında gerekli tüm cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Yüz binlerce öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor: LGS'de tercih başvuruları başladı

LGS'de tercih başvuruları başladı!
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

Davut Koridoru için saldıracaklar! Türkiye adım adım takip ediyor
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü