Ayvalık'ta Tırın Kamyonete Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Ayvalık'ta Tırın Kamyonete Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tır, su kamyonetine çarptı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tırın kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

C.B. yönetimindeki 35 YLS 93 plakalı tır, İzmir-Çanakkale kara yolu Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında İ.D. yönetimindeki 10 ALM 891 plakalı su kamyonete çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonette sıkışan sürücü İ.D, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü, ambulansa kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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