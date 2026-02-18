Ayvalık'ta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucunun ele geçildiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahlarla gerçekleştirilebilecek suçların önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 7 zanlının ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 183 farklı çaplarda tabanca fişeği, 90 av tüfeği kartuşu ve 0,80 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.