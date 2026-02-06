Haberler

Balıkesir'deki sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 40 ayrı noktada su baskınları yaşandı. İki metruk bina kısmen çökerken, itfaiye ve BASKİ ekipleri olay yerlerinde tedbir almaya devam ediyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 40 ayrı noktada su baskınları yaşanırken, 2 metruk binada ise kısmi çökme meydana geldi.

Ayvalık'ta dün etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırarak kentte su baskınlarına ve çökmelere neden oldu. İlçede metre kareye 58,7 kilogram yağış düştüğü öğrenilirken, yağış nedeniyle 40 ayrı noktada su baskınları meydana geldi. İtfaiye ve BASKİ ekipleri yaşanan aksaklıkları gidermek için yoğun mesai harcadı. Yağışın yol açtığı bir diğer olay ise metruk binalarda yaşanan çökmeler oldu. Zeki Bey Mahallesi Ali Rıza Efendi Sokağı'nda metruk haldeki 2 katlı bir yapının çatısı çöktü, ön cephesinde ise yıkılma meydana geldi. Söz konusu yapının yanındaki binada yaşayanların, tam 3 yıl önce Ayvalık Belediyesi'ne bu tehlikeyi bildiren bir dilekçe verdikleri ileri sürüldü. Benzer bir çökme olayı da Hayrettin Paşa Mahallesi 14017 Sokak'ta bulunan eski ve metruk 2 katlı yapıda yaşandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
