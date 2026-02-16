Balıkesir'de sahilde kadın cesedi bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'nda bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği düşünülüyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile vurmuş kadın cesedi bulundu.
Sarımsaklı Plajı'ndaki sahilde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cesedin Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan göçmenlerden birine ait olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel