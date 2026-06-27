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Ayvalık'ta otluk alanda yangın

Ayvalık'ta otluk alanda yangın
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan ve çam ağaçlarının da bulunduğu otluk alanda çıktı. Otluk alandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Ayvalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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