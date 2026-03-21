Balıkesir'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 gün kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Sarımsaklı Mahallesi Badavut mevkisindeki kayalıklarında 4 gündür bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelerek keçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Merdivenli araç yardımı ile kayalıklara çıkan ekipler, keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Hakan Firik