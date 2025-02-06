Ayvalık'ta Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerinin suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yaptığı uygulamaya 26 ekip ve 103 personel katıldı.

Çalışmalarda 1386 kişi ile 226 araç sorgulandı, 48 işyeri kontrol edildi. Park ve metruk binalarda da aramalar yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

İlçede denetimlerin devam edeceği bildirildi.