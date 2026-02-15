Haberler

Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kişi kurtarıldı; o anlar kamerada

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Aziz K., itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaralanan Aziz K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınova Mahallesi 703 Sokak'ta bulunan bir inşaat halindeki binada meydana geldi. İddiaya göre, Aziz K., henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda mahsur kalan ve yaralanan Aziz K., bulunduğu yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aziz. K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
