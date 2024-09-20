Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta Gezi Teknesi Yangını

Ayvalık'ta Gezi Teknesi Yangını
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi. 'Alesta' adlı teknede çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin 06 mevkisinde sahilde bağlı bulunan özel bir işletmeye ait "Alesta" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek polyester tekneyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 personel, 5 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ayvalık Belediyesi görevlilerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

Teknenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Denizcilik Güvenlik Ayvalık 3-sayfa Güncel Yaşam

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi

 Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara

Özel'den 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki: Alın götürün kenara
Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stoke Hull City maçı CANLI izle! (FULL HD) Stoke Hull City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçında koreografi var mı, koreografi görseli ne olacak, ne yazacak? Al Ettifaq Al Nassr maçı CANLI izle! (HD) Al Ettifaq Al Nassr maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı derbi spikeri kim, GS FB maçı kim anlatıyor, kim yorumluyor? Erzurumspor Esenler Erokspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Erzurumspor Esenler Erokspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray derbi tek maç satın alma izleme var mı (beiNSports)? Kostic neden yok? Kostic Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı? Ali Koç FB GS maçı derbiyi statta izleyecek mi, Ali Koç Kadıköy'de statta olacak mı? Dursun Özbek FB GS maçını statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı? Hatayspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Hatayspor Bodrumspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });