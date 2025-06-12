Ayvalık'ta Eski Eşine Saldıran Adam İntihar Etti

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, eski eşi Canan B.'yi tabancayla yaralayan Ayhan Ayhan, intihar ederek hayatına son verdi. Olayın ardından jandarma ekipleri, Ayhan'ı mezarlıkta buldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 yıl önce ayrıldığı eşini tabancayla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Altınova Mahallesi Sahil mevkisinde kebapçılık yaptığı öğrenilen Ayhan Ayhan (43), 4 yıl önce boşandığı Canan B. (47) ile sokakta karşılaştı.

Canan B'yi tabancayla yaralayan Ayhan, daha sonra silahı eski eşinin yanında bulunan Behiye A'ya doğrulttu. Ayhan, tabancanın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Çenesinden ve omzundan yaralanan Canan B, 112 Acil Sağlık ekibince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Canan B'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Bu arada şüphelinin peşine düşen jandarma ekipleri, Ayhan'ın Altınova Mezarlığı'nda olduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalamak için mezarlığa giden ekipler, aynı tabancayla intihar ettiği belirlenen Ayhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ayhan'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Öte yandan Ayhan'ın Canan B'yi yaralaması ile Behiye A'ya silah doğrultması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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