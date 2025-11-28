Haberler

Ayvalık'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ayvalık'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu, yolları beyaza bürüdü ve sürücüler için zorlu anlara neden oldu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve yeşil alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan ilçede sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
