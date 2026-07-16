Atlı jandarma Balıkesir'de yaz sezonunda güvenliği sağlayacak

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda görev yapacak atlı jandarma timi, bu yıl sorumluluk alanını genişleterek 5 ilçesi ile Kaz Dağları'nı kapsayan yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bölgede göreve başladı.

Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda görev yapacak 3 at ile 2 uzman jandarma personeli ve 3 at bakıcısından oluşan tim,

Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda özel eğitim aldı. Tim, motorlu araçların ulaşmakta zorlandığı sahil, orman ve dağlık alanlarda önleyici asayiş hizmeti sunacak. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık başta olmak üzere Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçeleri ile Kaz Dağları mevkiinde görev yapacak atlı tim, Ayvalık'ta Sarımsaklı Plajı, Badavut, Şeytan Sofrası ve Tuzla mevkisinde yoğunlaşacak. Ekipler, sahil şeridinde yaklaşık 250 kilometrelik hatta devriye görevi yürütecek.

Asayiş, itaat ve kalabalık yönetimi eğitimlerini tamamlayan 2020 doğumlu Alman atları Manas ve Mete ile 2007 doğumlu Gemlik atı Yankı, Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde konuşlandırıldı. Tim, yaz sezonu boyunca 3 ay görev yapacak. Sarımsaklı Bulvarı ve çarşı merkezinde devriye gezen atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yaz sezonu boyunca atlı timlerin önleyici asayiş hizmetlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı