Haberler

Atlı jandarma Balıkesir'de yaz sezonunda güvenliği sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda görev yapacak atlı jandarma timi, sorumluluk alanını genişleterek 5 ilçe ve Kaz Dağları'nı kapsayan yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bölgede önleyici asayiş hizmetine başladı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda görev yapacak atlı jandarma timi, bu yıl sorumluluk alanını genişleterek 5 ilçesi ile Kaz Dağları'nı kapsayan yaklaşık 2 bin 500 kilometrekarelik bölgede göreve başladı.

Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda görev yapacak 3 at ile 2 uzman jandarma personeli ve 3 at bakıcısından oluşan tim,

Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda özel eğitim aldı. Tim, motorlu araçların ulaşmakta zorlandığı sahil, orman ve dağlık alanlarda önleyici asayiş hizmeti sunacak. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık başta olmak üzere Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçeleri ile Kaz Dağları mevkiinde görev yapacak atlı tim, Ayvalık'ta Sarımsaklı Plajı, Badavut, Şeytan Sofrası ve Tuzla mevkisinde yoğunlaşacak. Ekipler, sahil şeridinde yaklaşık 250 kilometrelik hatta devriye görevi yürütecek.

Asayiş, itaat ve kalabalık yönetimi eğitimlerini tamamlayan 2020 doğumlu Alman atları Manas ve Mete ile 2007 doğumlu Gemlik atı Yankı, Küçükköy Jandarma Karakolu bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde konuşlandırıldı. Tim, yaz sezonu boyunca 3 ay görev yapacak. Sarımsaklı Bulvarı ve çarşı merkezinde devriye gezen atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yaz sezonu boyunca atlı timlerin önleyici asayiş hizmetlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
ABD, Suudi Arabistan ile Kuveyt'e silah satacak

ABD, Orta Doğu'da iki ülkeye silah satacak
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç