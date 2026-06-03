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Balıkesir'de tilkiler sokakta yiyecek ararken görüntülendi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yiyecek arayışındaki tilkiler, yerleşim alanlarına inerek kedi maması ve vatandaşların verdiği yiyecekleri tüketti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerlerinin farklı noktalarına inen yiyecek arayışındaki tilkiler, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bazı tilkiler kedi maması yerken, bazıları da çevredekilerin verdiği yiyecekleri alıp, uzaklaştı.

Ayvalık ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, yerleşim alanına indi. Bağyüzü Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren tilki, evin kedisiyle karşı karşıya geldi. Bir süre çevreyi gözlemleyen tilkinin daha sonra bahçedeki kedi mamasını yediği görüldü. Ortunç Koyu yolunda kaydedilen görüntülerde ise bir tilkinin mahalle sakinlerinden Semih Kireççi tarafından verilen ekmeği aldığı anlar yer aldı. Başka bir görüntüde de tilkinin paketli pideyi alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Badavut mevkisindeki Cemkon Sitesi'nde de tilkilerin kedilerle birlikte beslendiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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