Ayvalık'ta 45 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik botu 'KB-111' ve 'KB-4510' ile bölgeye ulaşan ekipler, 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Sahil Güvenlik botu "KB-111" ve "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 13'ü çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.