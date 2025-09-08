Ayvalık'ta 16 Düzeniz Göçmen Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası girişinde yapılan operasyonda 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cunda Adası girişinde yapılan çalışmada, Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayda kullanılan bir araç yediemin otoparkına çekilerek siciline şerh konuldu.
Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, operasyonda yakalanan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel