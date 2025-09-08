Haberler

Ayvalık'ta 16 Düzeniz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası girişinde yapılan operasyonda 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Olayda kullanılan bir araç yediemin otoparkına çekilerek siciline şerh konuldu.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, operasyonda yakalanan bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
