Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ayvalık'ta Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Adnan Davut Yüksel, daire amirleri, gaziler, emniyet mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, şehit aileleri ile vatandaşların katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yaman, törenin ardından Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Kültür Salonu'nda verilen kokteylde yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Polisimiz zor koşullarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için jandarma ve sahil güvenlik ile görev yapan bir kolluk birimimizdir. Bugün Ramazan Bayramı'nın da ilk günü. Ben bu vesile ile tüm halkımızın ve emniyet teşkilatımızın da bayramını kutluyorum. Bizler bayramı idrak ederken polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye, zabıta, hastane gibi birimler görev yaparak, vatandaşlarımızın sorunlarına fedakarca eğilmektedirler. Allah onlara kaza bela vermesin. Allah yardımcıları olsun."

Kokteylin ardından Yaman ve beraberindekiler. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Garnizon Komutanlığı Balıkesir Jandarma Ayvalık Tören Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
title