Ayvalık'taki GastroFest etkinliğinde "Ayvalık'ın Yaşayan Mutfak Efsaneleri" paneli düzenlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen GastroFest kapsamında 'Ayvalık'ın Yaşayan Mutfak Efsaneleri' paneli gerçekleştirildi. Panelde köklü esnaflar deneyimlerini paylaştı, kalifiye eleman sorunu ve aile gelenekleri konuşuldu.

Aylin Öney Tan'ın moderatörlüğündeki panele, ilçenin köklü ustalarından Esat Özağra, Suat Kaçak, İbrahim Kıran ve Mustafa Karabulut katıldı.

Mesleğe 7 yaşında babasının yanında başlayan 77 yaşındaki köfteci Esat Özağra, sektördeki kalifiye eleman sorununa değindi.

Panelde söz alan İbrahim Kıran da 1934 yılında Atatürk'e lor kurabiyesi ikram eden bir aile geleneğinden geldiklerini belirterek, tescilli lezzetlerini 100 yılı aşkın süredir koruduklarını ifade etti.

Tarihi 13 Nisan Caddesi'nde bir kültür merkezi gibi hizmet verdiklerini söyleyen Suat Kaçak da işletmeyi oğlu ve torunuyla geleceğe taşıyacaklarını anlattı.

Mustafa Karabulut ise 1942'de kurulan Altınova'nın ilk esnaf lokantasını üçüncü kuşağa devrettiğini vurgulayarak, "Bacamızdaki duman hiçbir zaman eksik olmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
