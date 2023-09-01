Ayvalık Belediyesi Küçükköy Gümrük Mevkisi'nde yol sorununu çözdü

Ayvalık Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Küçükköy Gümrük Mevkisi'nde 19 bin metrekarelik çalışma ile bölgenin yol sorunu çözüme kavuşturuldu.

Göreve geldiği günden bugüne yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve sıkıntı yaşanan yerlerdeki sorunları sırasıyla çözdüklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "25 yıllık bir yerleşime sahip olan fakat yeni yapılaşmanın da yaygın olduğu Küçükköy Mahallesi Gümrük Mevkisi'nde tamamladığımız yol yapım çalışmalarımız ile 16 bin 500 metrekarelik kilit parke taşı ve 2 bin 500 metre bordür ile vatandaşlarımızı toplam 19 bin metrekarelik yepyeni bir yola kavuşturduk. Muharrem Ağa Çeşmesi girişinden başlayan ve 6 cadde ile bir çok ara sokağı da kapsayan çalışmaların sonucunda Gümrük Mevkisi'nin yol sorununu çözdük. Yeni yolların çocuklardan yaşlısına tüm mahalle sakinleri tarafından beğenilmesi bizler için büyük bir mutluluk, çalışmalarımıza kentimizin farklı bölgelerinde aralıksız devam ediyoruz" dedi.