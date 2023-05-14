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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin oy kullandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin oy kullandı

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Başkan Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı. Ergin, oyunu kullandıktan sonra, 'En güzel vatandaşlık görevimizi yaptık. Tüm vatandaşlarımızı, en demokratik haklarını kullanmak için saat 17: 00'ye kadar oy kullanmaya davet ediyorum' diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oyunu kullandı. Ergin, "Tüm vatandaşlarımızı, en demokratik haklarını kullanmak için saat 17: 00'ye kadar oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı. Ergin, oyunu kullandıktan sonra, "En güzel vatandaşlık görevimizi yaptık. Tüm vatandaşlarımızı, en demokratik haklarını kullanmak için saat 17: 00'ye kadar oy kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Canan Ergin Mesut Ergin Güncel Haberler

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