Ayvalık açıklarında yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında bir yelkenlide uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla söz konusu tekneye operasyon düzenlendi. Teknedeki aramada 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları İzmir Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı