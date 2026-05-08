Ayvalık açıklarındaki uyuşturucu operasyonuyla ilgili 3 şüpheli daha tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir teknede ele geçirilen 158 kilogram uyuşturucuyla ilgili 3 zanlı daha tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Nisan'da, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı 29 Nisan'da, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayvalık açıklarında operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ve botlarla tespit edilen tekneye yönelik operasyonda, 158 kilogram skunk ele geçirilmiş, 5 şüpheli tutuklanmıştı.