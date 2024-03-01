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Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cunda Adası Balıkesir Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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