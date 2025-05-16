Ayvacık'ta Yerel Ürünler ve Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Ayvacık'ta Yerel Ürünler ve Tohum Takas Şenliği Düzenlendi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen Yerel Ürünler ve Tohum Takas Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan bilgilendirmelerle devam etti. Şenlikte katılımcılara yerel ürün tohumları dağıtıldı ve peynir yapımı anlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yerel Ürünler ve Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi.

Ayvacık Belediyesi 21 Eylül Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra söyleşiler ve yerel ürünler hakkında konuşmacılar bilgilendirmelerde bulundu. Ayvacık tepme peynirinin yapılışı da katılımcılara anlatıldı.

Programda katılımcılara karpuz, çekirdek, domates gibi yerel ürün tohumları da dağıtıldı.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, yaptığı konuşmada, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri şenliğin yöresel ürün ve gastronomi açısından zengin ilçeye önemli katkılar sunacağını söyledi.

Şenliğe CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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